Trump’ın açıklamaları petrol fiyatlarını düşürdü

Başkan Trump'ın ABD'de petrol ve gaz üretimini arıttıracak yeni politikalar ortaya koyması vadeli işlemlerde petrol fiyatlarını geriletti.

ICE'de Brent ham petrolü 7 cent veya yüzde 0,09 düşüşle varil başına 80,08 dolara geriledi.

En aktif işlem gören Mart vadeli Batı Teksas ham petrolü 52 sent veya yüzde 0,67 düşüşle varil başına 77,36 dolara geriledi.

IG'de piyasa stratejisti olan Yeap Jun Rong, “Bu sabah piyasaların sindirmesi gereken, büyük ölçüde Trump 2.0 döneminin ayırt edici özelliği olan manşetlerden kaynaklanan çok sayıda hareketli parça var. Ticaret önlemlerinin Trump'ın 'ilk gününde' hemen odak noktası olmadığına dair ilk rahatlama hissi, şubat ayı gibi erken bir tarihte Meksika ve Kanada'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağına dair haberlerle hızla dengelendi ve risk duyarlılığı değişti” dedi.

Trump pazartesi günü göreve başlamasının hemen ardından kapsamlı yeni ticaret önlemleri almadı, ancak federal kurumlara diğer ülkelerin haksız ticaret uygulamalarını araştırmalarını söyledi.

Daha önce söz verdiği gibi göreve geldiği ilk gün yerine 1 Şubat'tan itibaren Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı düşündüğünü söyledi.

Tarife ertelemesi başlangıçta petrol fiyatlarının düşmesine yardımcı oldu, ancak Kanada ham petrolüne uygulanan vergiler sonunda piyasayı yükseltebilir.

Kanada'nın petrol ihracatının neredeyse tamamı ABD'ye gidiyor ve genellikle düşük fiyattan satılıyor.

Venezuela'dan petrol alımı 'muhtemelen' duracak!

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, yönetiminin Venezuela'dan petrol alımını büyük olasılıkla durduracağını ve Güney Amerika ülkesini "çok güçlü" bir şekilde değerlendirmekte olduğunu söyledi.

Trump ikinci dönem için yemin ettikten saatler sonra Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada "Onların petrolünü almak zorunda değiliz, bol miktarda petrolümüz var" dedi.