Ünlü bankadan petrol fiyatı tahmini

Goldman Sachs, Kızıldeniz'deki aksaklıkların Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) stoklarında beklenenden daha fazla düşüşe yol açması nedeniyle, Brent petrolün 2024 yazındaki zirvesine yönelik beklentisini 85 dolar seviyesinden 87 dolara yükseltti.

Goldman Sachs, Brent petrolün 2025'te ortalama fiyatının 80 dolar olmasını beklemeye devam ediyor.

Petrol fiyatının 70 doların altına kalıcı bir şekilde düşmesi için ise, çok daha zayıf bir talebe ve Suudi Arabistan'ın üretim stratejisinde bir değişime ihtiyaç olduğunu belirten Goldman Sachs, petrol talebinin 2024'te 1,5 mb/gün artmasını bekliyor.

OPEC+'nın üretim kesintileri 2024 ikinci çeyreğe uzatmasını bekleyen Goldman Sachs, arzı kısma programlarının 2024 üçüncü çeyrekten itibaren kademeli olarak ve kısmen kaldırılması beklediklerini vurguladı.