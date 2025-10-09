Altın fiyatları rekordan geriledi: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, çarşamba günü 4 bin dolar eşiğini aşarak tüm zamanların rekorunu kırmasının ardından perşembe günü hafif bir düşüş yaşadı.

Spot altın, yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 22 dolar seviyesinde işlem gördü. Çarşamba günü ise fiyatlar 4 bin 59 dolar ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın ve döviz kuru üzerindeki etkileriyle dikkat çekiyor. Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Bugün ons altın fiyatı ne oldu?” gibi soruların yanıtlarını merakla araştırıyor.

İşte 9 Ekim 2025 Perşembe günü sabah saatleri itibarıyla güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.402,50 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.429,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.870,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.542,52 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.595,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 94.144,20 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.030,08 dolar