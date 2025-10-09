  1. Ekonomim
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 9 Ekim 2025 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde belirleyici rol oynayan döviz kurları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle “Euro kaç TL?” ve “1 dolar kaç TL?” gibi sorular, günün erken saatlerinden itibaren arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

İşte 9 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla güncel dolar ve Euro fiyatları…

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 41,7002 (alış) 41,7383'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,7863 TL seviyelerinde seyrediyor.

