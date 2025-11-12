  1. Ekonomim
Altın fiyatları kar realizasyonlarıyla geriledi

Ons altın dünkü güçlü yükselişin ardından kar realizasyonları ile geriledi.

Altın fiyatları kar realizasyonlarıyla geriledi
Altın fiyatları, ABD dolarının toparlanması ve kar satışlarıyla düşüş gösterdi. Ons altın, 4100 doların altını test ettikten sonra düne göre yüzde 0,25 kayıpla 4.120 dolardan işlem görüyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Doların zayıflaması altın ve gümüşe yaradı. Bu hafta her ikisi de yükseliş kaydetti" dedi. Waterer, altının yeniden 4.100 doların üzerine kalabilmesi halinde daha yüksek seviyeleri hedefleyebileceğini belirtti.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla beş günlük düşüş serisini sonlandırmaya hazırlanırken, bu durum altını diğer para birimi sahipleri için daha az cazip hale getirdi.

CME Group’un FedWatch aracına göre, yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın gelecek ay faizleri 25 baz puan indirme olasılığını yüzde 68 olarak fiyatlıyor. Bu oran önceki seansta yüzde 64’tü. Faiz getirmeyen altın, düşük faiz ortamlarında ve ekonomik belirsizliklerde genellikle iyi performans gösteriyor.

Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu SPDR Gold Trust, salı günü itibarıyla varlıklarının yüzde 0,41 artarak 1.046,36 metrik tona çıktığını duyurdu. Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,7 artışla 51,258 dolara yükseldi.

