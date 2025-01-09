ABD’li dev, Türk hisselerinde hedefini yükseltti

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024’ün sonunda beklentilerin üzerindeki faiz indiriminin destek verdiğine işaret ederek, Türk hisse senetlerinde tavsiyesini “piyasa altı getiri” seviyesinden “piyasaya paralel getiri” seviyesine çıkardı.

Goldman stratejistleri Sunil Koul ve Tarun Lalwani’nin yayımladığı notta, “Faiz indirimleri Türk bankaları için marjlara ve karlılığa fayda sağlayacaktır. Bankaların yükümlülükleri genellikle varlıklardan daha erken yeniden fiyatlanıyor” denilirken, sektörün 2025 yılında hisse başına kâr büyümesinin yüzde 70’ini yaratacağı tahmin edildi.

MSCI Türkiye değerlemelerinin de ucuz göründüğünü söyleyen stratejistler, “BIST-50 endeksinin bir parçası olan hisseler üzerindeki açığa satış yasağının kaldırılması “potansiyel olarak daha yüksek işlem aktivitesini/akışlarını katalize edebilir ve yılın başında momentumu pozitif tutabilir” dedi.

Banka, BIST100 Endeksi’nin 2025 yılını 11 bin 300 puandan tamamlayacağını tahmin ederken, Tayland, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Meksika ve Brezilya hisselerinde “piyasa altı getiri” tahminini korudu.