  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. ABD’li dev, Türk hisselerinde hedefini yükseltti
Takip Et

ABD’li dev, Türk hisselerinde hedefini yükseltti

Goldman Sachs, Türk hisseleriyle ilgili tavsiyesini yükseltti. Dev kuruluş, 2025 yıl sonu için BIST 100 tahminini de açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’li dev, Türk hisselerinde hedefini yükseltti
Takip Et

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024’ün sonunda beklentilerin üzerindeki faiz indiriminin destek verdiğine işaret ederek, Türk hisse senetlerinde tavsiyesini “piyasa altı getiri” seviyesinden “piyasaya paralel getiri” seviyesine çıkardı.

Goldman stratejistleri Sunil Koul ve Tarun Lalwani’nin yayımladığı notta, “Faiz indirimleri Türk bankaları için marjlara ve karlılığa fayda sağlayacaktır. Bankaların yükümlülükleri genellikle varlıklardan daha erken yeniden fiyatlanıyor” denilirken, sektörün 2025 yılında hisse başına kâr büyümesinin yüzde 70’ini yaratacağı tahmin edildi.

MSCI Türkiye değerlemelerinin de ucuz göründüğünü söyleyen stratejistler, “BIST-50 endeksinin bir parçası olan hisseler üzerindeki açığa satış yasağının kaldırılması “potansiyel olarak daha yüksek işlem aktivitesini/akışlarını katalize edebilir ve yılın başında momentumu pozitif tutabilir” dedi.

Banka, BIST100 Endeksi’nin 2025 yılını 11 bin 300 puandan tamamlayacağını tahmin ederken, Tayland, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Meksika ve Brezilya hisselerinde “piyasa altı getiri” tahminini korudu.

BofA, favori 5'lisine hangi Türk bankasını ekledi?BofA, favori 5'lisine hangi Türk bankasını ekledi?Finans
31 şirket bilişim sektöründe sadece 9’u enflasyonu yendi31 şirket bilişim sektöründe sadece 9’u enflasyonu yendiEkonomi
Serbest fonların değeri geçen yıl %118,9 arttıSerbest fonların değeri geçen yıl %118,9 arttıEkonomi
İşte yatırım araçlarında on yılın bilançosu...İşte yatırım araçlarında on yılın bilançosu...Ekonomi

 

Borsa Haberleri
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
2025’te ABD ve Japon hisse senetleri daha cazip görünüyor!
2025’te ABD ve Japon hisse senetleri daha cazip görünüyor!
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
New York borsası günü karışık seyirle kapattı
New York borsası günü karışık seyirle kapattı
SPK'dan 2 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı
SPK'dan 2 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı