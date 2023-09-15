Adra GYO halka arzda son gün ne zaman? Hisse fiyatı ne kadar?

SPK bu hafta 4 şirketin halka arzını onayladı. Bunlardan biri olan Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin talep toplama süreci devam ediyor. Adra GYO'nun talep toplama sürecinde son gün ne zaman?

SPK şirketin halka arzını onaylandı. Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ne kadarı halka arz edilecek, talep toplama tarihi ne zaman sona erecek?

Adra Gayrimenkul, 220 milyon TL olan sermayesini 73.7 milyon TL artırarak 293.7 milyon TL’ye çıkaracak.

Halka arzın detayları

* Adra GYO, 14-15 Eylül 2023 tarihlerinde talep toplayacak. Talep toplama süresi 2 gün olarak belirlendi dolayısıyla süreç bugün saat 17.00'da sona erecek.

* Halka arz sürecinde ek satış veya mevcut ortak pay satışı olmayacak.

* Adra GYO'nun halka arzı eşit dağıtım olarak yapılacak.

* Adra GYO'nun halka arz işlemleri, Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek.

* Adra GYO, halka arz işleminde şirketin hissesinin Borsa Kodu ADGYO olacak.

* Adra GYO hissesinin fiyatı belirlerdi. ADGYO hisseleri 22,66 TL’den halka arz olacak.

* Adra GYO halka arzının büyüklüğü 1,6 milyar TL olarak açıklandı.

* Adra GYO’nun halka arz açıklık oranı yüzde 25,09 olarak belirlendi. Toplamda 73,7 milyon adet lot dağıtılacaktır.