Akfen Yenilenebilir Enerji, borsaya 'tavan' ile giriş yaptı

İSTANBUL / EKONOMİ

Akfen Yenilenebilir Enerji, bugün 'AKFYE' işlem koduyla Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmeye başladı. Şirketin hisseleri Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlarken; baz fiyat 9,80 TL; maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak açıklanmıştı.

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin hisseleri açılışta tavan fiyata yükselirken; hisse fiyatı 10,78 TL'ye yükseldi.

76,2 milyar TL'lik talep toplandı

Akfen Yenilenebilir Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Yatırım'ın konsorsiyum liderliğini üstlendiği halka arz sürecinde 8-9-10 Mart'ta yerel ve yabancı şirketlerden talep toplanmıştı.

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin yüzde 33,5'lik payının halka açılması için talep toplama sürecinde tüm yatırımcı kategorilerinden toplam 76 milyar 213 milyon 831 bin 346 lira 80 kuruşluk talep alınmıştı. Bu rakam, 3 milyar 335 milyon 632 bin 889 lira halka arz büyüklüğünün 22,84 katı oldu.