Aracı kurumlardan SPK cezasına itiraz

Aracı kurumlardan Sermeya Piyasası Kurulu'nun (SPK) 53 aracı kuruma kesilen idari para cezalarına itiraz geldi.

Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği tarafından yapılan açıklamada, Ekim 2024 tarih ve 2024/50 sayılı SPK bülteninde ilan edilen ve 6 Şubat 2023 Pazartesi Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin olduğu gün saat 09.52'de, aracı kurumlara tebliğ edilen SPK'nın depo şartı ve açığa satış yasağı kararının uygulanmamasının gerekçe gösterilerek 53 aracı kuruma idari para cezası kesilmesinin açıklamayı zorunlu kıldığı belirtildi.

Açıklamada, yüzbinlerce insanın enkaz altında kaldığı, büyük felaket gününde herkesin 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında olduğu gibi borsada işlemlerin geçici olarak durdurulması beklenirken sabah açılış seansının 09.40'da başlatığına dikkat çekildi.

Depo şartı kuralının SPK tarafından 6 Şubat 2023 Pazartesi akşam kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, borsada işlemlerinde 8 Şubat 2023 Çarsamba günü gecikmeli de olsa durdurulduğu aktarıldı.

Bir günlük depo şartı kurulanı uyulmaması nedeniyle 1,5 yıl sonra 53 aracı kuruma ceza kesilmesinin isabetli olmadığı dile getirilen açıklamada, "Başta iletişimsizlik, adapte olabilmek için çok kısa zaman olması ve otomasyon sistemlerindeki teknik problemlerin büyük etkisine rağmen bir günlük sürede depo şartı kuralına uygun olmayan son derece cüz'i miktarda işlem gerçekleşmiş olması dikkate alınmayarak, sanki depo şart kural aracı kurumlarca ihlal edilmiş gibi, ayrıca birtakım işlemlerin açığa satış olarak değerlendirilerek olaydan 1,5 sene sonra 53 aracı kuruma konuya ilişkin idari para cezası verilmesinin isabetli bir değerlendirme olmadığını saygıyla kamuoyonun bilgisine arz ederiz" denildi.