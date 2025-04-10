Aracı kurumların gözde hisseleri: Model portföylerde en çok hangi hisseler yer aldı?

Borsa İstanbul’da son dönemde yerel ve küresel gündemle oynaklık artarken, aracı kurumların bu dalgalanmadan en karlı çıkmasını beklendikleri model portföylerine en çok ekledikleri hisse senetleri belli oldu.

ForInvest Haber tarafından takip edilen 28 uzun vadeli model portföy ve öneri listesinden derlenen verilere göre, Türk Hava Yolları (THYAO) en çok tercih edilen hisse olmaya devam etti. 28 aracı kurumdan 23'ünün model portföylerinde THY yer aldı.

Model portföylerde en çok yer alan ikinci hisse de Turkcell (TCELL) oldu. 21 aracı kurum Turkcell'i model portföyde tutmaya devam etti.

Aselsan (ASELS) 17 portföyde yer alarak üçüncü sırada gelirken, Migros (MGROS) 15 ve BİM (BIMAS) 14 model portföyde yer aldı.

Bu hisseleri, 14 model portföyde yer alan Garanti BBVA (GARAN), 13 model portföyde yer alan Ford Otosan (FROTO), 11 model portföyde yer alan Akbank (AKBNK) ve 10 model portföyde yer alan Mavi (MAVI) takip etti.

Çimsa (CIMSA), Sabancı Holding (SAHOL) ve Emlak Konut GYO (EKGYO) 9'ar portföyde yer bulurken, Koç Holding (KCHOL) ve iştiraki Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ise 8'er model portföyde yer aldı.

Hedef fiyat ortalamaları

En beğenilen hisse olan THY’nin model portföylerde bulunan hedef fiyatlarında ortalama 465,77 TL oldu.

Turkcell için ortalama hedef fiyat 152,76 TL olurken, Aselsan için 111,24, Migros 831,73 TL, BİM 763,85 TL, Garanti BBVA 175,74 TL oldu.

Ford Otosan için hedef fiyat ortalaması 14.723,84, Akbank için 90,62 TL, Mavi Giyim için 132,56 TL ve Sabancı Holding için 153,54 TL, Çimsa için 62,29 TL, Emlak Konut GYO için 20,59 TL, YKB için 44,00 TL, Koç Holding için 293,39 TL oldu.