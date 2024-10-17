Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,83 değer kazanarak 523,91 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 artışla 19.583,39 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22 yükselişle 7.583,73 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,09 değer kazanarak 35.038,73 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 artışla 8.385,13 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,34 düşüşle 1,082 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa borsalarında ECB'nin bu yıl üçüncü kez faizi indirmesinin ardından, pozitif seyir hakim oldu.

ECB, zayıflayan ekonomiye karşı üç temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü ve böylece bu yılki üçüncü faiz indirimine gitmiş oldu. Banka mevduat faizini yüzde 3,50’den yüzde 3,25’e indirirken, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,40 ve yüzde 3,65’e düşürdü.

ECB Başkanı Christine Lagarde, karar sonrası düzenlenen basın toplantısında, Avro Bölgesi’nde ekonomik faaliyetlerin beklenenden biraz daha zayıf olduğunu belirterek, "Son veriler durgun büyümeye işaret ediyor." dedi.

Bugün 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürme kararının "oy birliğiyle" alındığını vurgulayan Lagarde, ECB kararlarının verilere dayalı olarak ve toplantıdan toplantıya alındığını tekrarladı.

Lagarde, para politikası kararları için "mevcut fiyat baskıları, enflasyon görünümü ve reel ekonomi üzerindeki etkisi" gibi üç karar kriterine bir kez daha atıfta bulunarak, ECB’nin eylül toplantısından bu yana kısa vadeli piyasa faiz oranlarının düştüğünü belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,7'ye geriledi. Lagarde, eylülde yüzde 1,7'lik enflasyon beklemediklerini, bunun para politikası stratejisinin amaçlandığı gibi işlediğini teyit ettiğini ifade etti.

ABD tarafında ise sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti. Ülkede perakende satışlar eylülde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.