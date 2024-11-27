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BIST’te bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket

Borsa İstanbul'da yarın 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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BIST’te bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
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Borsa İstanbul'da (BIST) yarın 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek.

Burçelik yüzde 900 ile en büyük bedelsiz sermaye artırımını yapacak. Onu yüzde 269,79 ile Yeo Teknoloji Enerji, yüzde 191,22 ile Kocaer Çelik takip edecek.

Matriks Finansal Teknolojiler de hissedarlarına yüzde 150 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtacak.

Bu 4 hisse yarından itibaren ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek.

Bedelsiz hisse senetleri yatırımcıların hesaplarına en geç 2 Aralık günü geçecek.

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