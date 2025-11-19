  1. Ekonomim
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,56 değer kazanarak 10.896,32 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 167,72 puan ve yüzde 1,56 artışla 10.896,32 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 73,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,25, holding endeksi ise yüzde 0,73 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen bankacılık, tek düşen ise yüzde 0,34 ile madencilik oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyeleri direnç, 10.700 ve 10.600 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 10.728,60 puandan tamamlamıştı.

Gözler Fed tutanaklarında

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin oluşturduğu satış baskısı sürerken, bugün açıklanacak Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar ile Nvidia'nın bugün açıklanması beklenen finansal sonuçları yatırımcı kararlarını yönlendirecek.

