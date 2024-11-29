Borsa haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,65 puan ve yüzde 0,11 artışla 9.650,73 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,2, holding endeksi de yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,97 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,26 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,32 puan değer kazanarak 9.640,08 puandan tamamlandı.

BIST 100 endeksinde teknik seviyelerde direnç konumunda 9.750 ve 9.900 seviyeleri, destek konumunda da 9.550 ve 9.450 seviyeleri öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda, Çin'in ABD ile yeni bir ticaret savaşı konusunda isteksiz olabileceği yönündeki beklentilerle pozitif bir seyir izlenirken, gözler bugün açıklanacak 3. çeyrek büyüme verilerine çevrildi.

Bugün yurt içinde büyüme, finansal istikrar raporu, yurt dışında ise Euro Bölgesi enflasyon, Almanya işsizlik oranı takip edilecek.