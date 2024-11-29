Borsa 30’un güçlüleri sektör bazında ayrıştı

BIST 30 Endeksi’nde ağırlığı yüksek olan Türk Hava Yolları ve Tüpraş yıllık bazda yüzde 10,15 ve yüzde 8,07 ile sınırlı getiri sağladı. BİM Mağazalar, Akbank, Turkcell enflasyonun üzerinde yükseldi.

Borsada ağırlığı yüksek hisseler yılbaşından bu yana getirileriyle ayrıştı. Türk Hava Yolları yıllık yüzde 10 yükselirken Tüpraş yüzde 8,07 değer kazandı. Koç Holding yüzde 44,96 yükselmesine rağmen performansı enflasyonun altında kaldı. Türk Hava Yolları için kurumlar ortalama 456 TL hedef fiyat öngörürken yüzde 66,88 oranında getiri bekliyor. Tüpraş için ise ortalama hedef fiyat 222 TL ve kurumların getiri beklentisi yüzde 52.

BİM ve Akbank’tan enflasyon üstü getiri

BIM Mağazalar, %63,25’lik yılbaşından bu yana getirisiyle BIST 30’da ağırlığı yüksek hisseler içerisinde öne çıktı. Akbank ise yılbaşından bu yana %70,44’lük kazançla finans sektöründe dikkat çeken firmalar arasında yer aldı. Özellikle perakende ve bankacılık sektörlerindeki bu yükselişler, yatırımcılar için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Koç Holding %44,96’lık yıllık getirisiyle öne çıksa da performansı enflasyonun altında kaldı. Turkcell ise %59,51’lik yıllık getirisiyle sektörde daha güçlü bir duruş sergiledi. Ancak bu iki hisse de BIM ve Akbank kadar hızlı bir yükseliş kaydedemedi. BIST 30 Endeksi, sektörler arası performans farklılıklarıyla dikkat çekiyor. Perakende ve finans sektörleri enflasyon üzeri kazanç sağlarken, enerji ve havacılık hisseleri daha sınırlı getiriler sundu. Bu ayrışmalar, portföy seçimlerinde sektör analizi yapmanın önemini bir kez daha gösteriyor.

ZEYNEP’E SOR

ÖZKAYNAK MI, BORÇ FİNANSMANI MI?

Özkaynak; düşük risk, esneklik, güçlü bilanço, uzun vade perspektif. Mülkiyet seyrelmesi, kâr payı baskısı, piyasa duyarlılığı, kontrol kaybı.

Borç finansmanı; sermaye kontrolü, vergi avantajı, hızlı finansman, kaldıraç etkisi. Faiz maliyeti, düşük esneklik, kredi riski, kısa vadeli baskı.

İştirakleri üzerinden farklı alanlarda faaliyette bulunuyor. Kârda büyümesini sürdürüyor

Turkcell’in dokuz aylık finansal performansını nasıl buluyorsunuz?/Nevzat Yeşil

Nevzat, iletişim sektörünün iki önemi aktöründen biri olan Turkcell, alanında güçlü bir pozisyonu var. Aynı zamanda teknoloji firması olan şirket, iştirakleri üzerinden farklı alanlara da yöneliyor. Bu da firmaya adeta holding statüsü kazandırıyor. Son iki yılda oldukça güçlü bir kârlılık elde eden Turkcell, açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında da ivmesini sürdürüyor. Satışlarını %5 artırırken dönem sonu kârını 20 milyar TL’ye çıkardı. Özellikle üçüncü çeyrekte satış ve kârlılıkta güçlü performans sergiledi. Hissenin fiyatı ise geçtiğimiz temmuz ayında en yüksek 115,30 TL’ye kadar çıkarken sonrasında gelen satışlarla düştü.

İtalya’daki operasyonlarını yeniden organize edecek. Çalışanlar etkilenecek. Hassas ilerliyor

Arçelik’in İtalya’daki işleriyle ilgili açıklamalar ne anlama geliyor? Bilgi alabilir miyim?/Önder Aydın

Önder, Arçelik İtalya’daki faaliyetlerini daha verimli kılmaya çalışıyor. İlgili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor. İtalya’yı endüstriyel tasarım alanında ve pişirici cihazlar kategorisinde stratejik merkez olarak konumlandırıyor. Bu amaçla önümüzdeki dönemde 110 milyon euro tutarında yatırım yapmayı planlıyor. Carinaro’nun yedek parça ve yenileme konusunda merkez olmaya devam etmesini istiyor. Öte yandan çamaşır ve soğutma kategorilerine ilişkin üretim operasyonlarının bir bölümünün kapatılması veya satışı gündemde. Operasyondan ötürü 2000 çalışanın etkilenmesi söz konusu. Bu nedenle sürece hassas yaklaşıyor.

YATIRIM FONLARI

Garanti Portföy’ün GTM Fonu, temettü yatırımıyla yılbaşından bu yana %48 kazandırdı

Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (GTM), temettü odaklı yaklaşımıyla yatırımcısına kazandırıyor. Fonun toplam değerinin %93,82’si hisse senetlerinden oluştururken kalanı ters repo ve Takasbank Para Piyasası gibi düşük riskli araçlar da bulunuyor. Toplamda 1 milyar TL’lik büyüklüğe sahip fonun doluluk oranı %2,05. Yılbaşından bu yana %47,90 getiri sağladı. Son bir aylık performansı da %8,35 oldu. GTM’nin stratejisi, BIST Temettü Endeksi’nde yer alan ve düzenli temettü ödeyen şirketlerin hisselerine yatırım yaparak uzun vadede istikrarlı getiri sağlamak. Düzenli temettü ödeyen Turkcell, Garanti BBVA, Akbank ve Aselsan gibi şirketleri portföyünde bulunduruyor. GTM hem yeni başlayan hem de deneyimli yatırımcılar için alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor.

TAHVİL

Oyak Yatırım, %58,37 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Oyak Yatırım, 27 Kasım 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 875.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %48,25, bileşik faizi ise %58,37’e denk geliyor. 76 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %10,04 olacak.

%48,25 YILLIK BASİT FAİZ

27 Kasım tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,35 seviyesinde bulunuyor. Oyak Yatırım çıkardığı bononun yıllık %48,25 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 1,1 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 27 Kasım 2024 olurken vade tarihi 11 Şubat 2025 olacak. Piyasada TRFOYMD22513 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MİA TEKNOLOJİ

İtalyan ARCHES ile Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzaladı. AB fonlarına yönelik çalışacaklar

MİA Teknoloji, ARCHES ile bir stratejik ortaklık ve danışmanlık sözleşmesi imzalandı. İş birliği, başta AB olmak üzere uluslararası fon mekanizmaları kapsamında sağlık, uzay ve havacılık, bilgi teknolojileri, yapay zeka ve tarım sektörlerinde yeni projeler geliştirmeyi hedefliyor. ARCHES’in bilgi yönetimi ve çok paydaşlı ağ oluşturma alanlarında uzmanlaştığı ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olduğu belirtildi. MİA Teknoloji daha önce ARCHES ile 10 ay kadar ortak çalışma yürütmüştü. Yeni iş birliği ile ARCHES, MİA Teknoloji’ye uluslararası proje yönetim danışmanlığı sağlayarak AB ekosistemindeki bağlantıları ve uzmanlıklarıyla şirketin projelerdeki başarılarına katkıda bulunacak. Ortaklık, AB fonları ve uluslararası iş birliği fırsatları açısından önemli görülüyor.

SKYALP FİNANSAL

Cüzi miktarda pay sahibi olduğu iştiraki, merkezini ABD’ye taşıdı. Yurt içinde beş iştiraki var

Skyalp Finansal Teknolojiler’in iştiraklerinden Juphy Teknoloji, şirket merkezini ABD’ye taşıma kararı aldı. Karar ile Skyalp, sahip olduğu 2.436 adet payını ve bu paylara ilişkin tüm hak ve yükümlülüklerini, ABD merkezli Juphy Technologies şirketine devrettiğini belirtti. Devrin 66.703 adet “Series Seed- 2B Preferred Stock” hissesi karşılığında gerçekleştirildiği ve bu işlemle birlikte, Skyalp’in yeni şirketteki payının %0,83 oranında olacağı ifade edildi. Açıklamada hisse devir sözleşmesinin imzalandığı belirtildi. Skyalp’in halihazırda altı iştiraki bulunurken diğer beş iştiraki yurt içinde faaliyette bulunurken yazılım ve kripto varlık alım satım alanında yer alan şirketler de bulunuyor. Skyalp, dokuz aylıkta gelirini artırırken dönem sonunda zarar yazdı.

ASTOR ENERJİ

Ukrayna enerji altyapısı için 29,5 milyon dolarlık sipariş aldı. Gelir ve kârında artış sürüyor

Astor Enerji, Ukrayna’nın enerji altyapısının yenilenmesi kapsamında yurtdışında yerleşik özel bir firma ile toplam 29.490.000 dolar tutarında 14 adet güç transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Sözleşme bedeli yaklaşık 1.016.349.258 TL’ye denk geliyor. Anlaşma, Astor Enerji’nin 2023 yılı hasılatına oranı %6 seviyesinde bulunuyor. Şirket yıl başından bu yana yıllık gelirinin %36,6’sı oranında yeni iş bağlantısı aldığını açıkladı. Ancak mali tabloları incelendiğinde 2024 dokuz aylık dönemde gelirini %17 artırdığı gözleniyor. Dönem sonunda da kârını %47 büyüttü. Söz konusu veriler, firmanın aldığı işlerin hepsini yatırımcısı ile paylaşmaya gerek görmediği anlaşılıyor. Çeyreklik dönem bazında bakıldığında da üçüncü çeyrekte gelir ve kârda artış olması olumlu.