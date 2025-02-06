Borsa İstanbul için yeni tahmin: Önümüzdeki 2 ay daha cesaret verici

QNB Invest bugün yayınladığı Aylık Piyasa Görünümü raporunda, hisse senetlerine yeni girişlerin zayıf kalmaya devam ettiğini, ancak önümüzdeki 2 ay için daha cesaret verici beklentiler olduğunu belirtti.

Raporda, "Bir önceki notumuzda, Türkiye'de hane halkı finansal toplam varlıkları içinde hisse senetlerinin payının %12 gibi tarihi yüksek bir seviyeye ulaştığını ve yerli ve/veya yabancı yatırımcılardan gelecek yeni girişlerin BIST-100'ün yönünü belirleyeceğini vurgulayan detaylı bir analiz yapmıştık. BIST-100 Endeksi'nin iskontolu F/K'sının 5,8x olduğu ve reel olarak %15 kazanç büyümesi öngörüldüğü dikkate alındığında, temel perspektiften Türk hisse senetleri için 2025 yılına ilişkin iyimser görüşümüzü korurken, beklenenden yüksek gelen Ocak ayı enflasyon rakamı bir miktar kısa vadeli volatiliteye yol açsa da makro görünüm hala umut verici" denildi.

"Hisse senedi piyasası beklentileri için yapıcı bir gelişme"

Yabancı yatırımcılardan yeni girişler açısından, açığa satış yasağı gibi kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasının ve TL borçlanma faizlerinin pozisyon alma açısından daha seçici bir seviyeye gelmesinin, yabancı ilgisinin artması için önemini daha önce vurguladıklarını hatırlatan QNB Invest, "Bu açıdan geçtiğimiz aya baktığımızda, BIST-50 şirketleri için açığa satış yasağının kaldırılmasının daha sağlıklı bir piyasa ortamının yeniden tesis edilmesine yardımcı olduğunu görüyoruz. Açığa satış hacminin toplam piyasa hacminin %13'üne yükselerek tarihi seviyelere ulaşması; yabancı yatırımcılar, özellikle de halen toplam işlem hacminin yaklaşık %30'unu aday gösteren HFT yatırımcıları için çok önemli olan hacim beklentileri açısından hisse senedi piyasasının gelecekteki beklentileri için yapıcı bir gelişme olarak değerlendirilmektedir" dedi.

"Bu olumlu gelişme, devam eden faiz indirimleri ve Ocak ayında açıklanan son verilerde de görüldüğü üzere iyileşen makroekonomik zeminin desteğiyle, ay başından bu yana kümülatif toplam net girişler yaklaşık 295 milyon USD'ye ulaşmış ve Londra'daki Türkiye konferansından bir hafta sonrasına denk gelen haftalık 345 milyon USD'lik girişle Nisan 2024'ten bu yana en yüksek haftalık giriş miktarı kaydedilmiştir" değerlendirmesini de yapan QNB Invest, Geçen yılın toplam 2,9 milyar USD'lik çıkışıyla kıyaslandığında, yabancı yatırımcıların tam güçle geri döndüğünü iddia etmek için henüz biraz erken olduğunu vurguladı.

QNB Invest raporunda TCMB'den mart ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi daha beklediklerini yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 30 civarına düşeceğini öngörüldüğünü de belirtti.