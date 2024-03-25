Borsa İstanbul'da kararsız seyir

Borsa İstanbul, geçtiğimiz haftayı primli tamamlarken; yeni haftada dalgalı bir seyirde hareket ediyor. BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,02 değer kazanarak 9113 puandan başlarken; 9081 - 9133 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,12 yükselişle 9124 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,67 ve yüzde 0,01 kayıpla işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9100 ve 9000 seviyeleri destek, 9200 ve 9300 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybıyla 9111 puandan tamamlamıştı.