Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Peker Gayrimenkul, Gen İlaç ve Türker Proje hisselerine 29 Ağustos–26 Eylül 2025 tarihleri arasında VBTS kapsamında kredili ve açığa satış işlemi yasağı getirdi.

Borsa İstanbul, üç hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret ve Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme paylarına 26 Eylül 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GENIL.E, PEKGY.E ve TURGG.E payları 29/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

