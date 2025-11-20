  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsada bir şirket daha ilk gün tavan yaptı
Takip Et

Borsada bir şirket daha ilk gün tavan yaptı

Vakıf Faktoring hisseleri, borsada bugün 14,20 TL fiyattan VAKFA koduyla işlem görmeye başlarken; şirketin hisseleri açılışta tavan fiyata yükseldi ve hisse fiyatı 15,62 TL'ye çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsada bir şirket daha ilk gün tavan yaptı
Takip Et

12-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama süreci ile halka arz edilen Vakıf Faktoring hisseleri, Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününe tavan fiyattan başladı.

14,20 TL fiyat ile halka arz edilen Vakıf Faktoring ilk işlem gününde yüzde 10,00 artışla 15,62 TL seviyesinde.

Şu ana kadar 602 bin lot civarında işlem gerçekleşirken, tavan fiyatta 119 bin lot alıcı var.

Turkcell ile imzalar atılmıştı: Google, Türkiye'ye 2 milyar dolar yatırım yapacakGoogle, Türkiye'ye 2 milyar dolar yatırım yapacakEkonomi

 

Borsa Haberleri
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Yabancı hissede satışa döndü
Yabancı hissede satışa döndü
Pasifik Holding ne zaman işlem görecek? PHAOL işlem tarihi belli oldu mu?
Pasifik Holding ne zaman işlem görecek? PHAOL işlem tarihi belli oldu mu?
Vakıf Faktoring hisse ne zaman işlem görecek? VAKFA işlem tarihi belli oldu mu?
Vakıf Faktoring hisse ne zaman işlem görecek? VAKFA işlem tarihi belli oldu mu?
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor