Borsada bir şirket daha ilk gün tavan yaptı
Vakıf Faktoring hisseleri, borsada bugün 14,20 TL fiyattan VAKFA koduyla işlem görmeye başlarken; şirketin hisseleri açılışta tavan fiyata yükseldi ve hisse fiyatı 15,62 TL'ye çıktı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
12-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama süreci ile halka arz edilen Vakıf Faktoring hisseleri, Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününe tavan fiyattan başladı.
14,20 TL fiyat ile halka arz edilen Vakıf Faktoring ilk işlem gününde yüzde 10,00 artışla 15,62 TL seviyesinde.
Şu ana kadar 602 bin lot civarında işlem gerçekleşirken, tavan fiyatta 119 bin lot alıcı var.
Borsa Haberleri