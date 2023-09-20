Borsada düzeltme sona erdi mi?

Şenay ZEREN

Dün günü yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul, yeni güne de yukarı yönlü başlarken; geçtiğimiz hafta başlayan düzeltme hareketinin sonlanıp sonlanmadığı merak konusu. Uzmanlar, borsada 'düzeltme' ve 'dinlenme'nin devam edebileceğini belirtirken; kâr satışları yaşanmasının daha sağlıklı olduğunun da altını çiziyor.

BIST 100 endeksi, geçtiğimiz pazartesi günü gördüğü 8403 zirve seviyesinden, dünkü kapanışa kadar yüzde 7 geriledi. Son 3 işlem gününde de kritik ve aynı zamanda psikolojik seviye olan 8000 puanın altında kapanış gerçekleştirdi. Analistler, endekste 7400 puanın oldukça önemli olduğuna dikkat çekerken; bu destek seviyesinin kırılmasıyla borsada bir trend değişiminden bahsedilebileceğini belirtiyor.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, dün New York'ta yatırımcılarla yaptığı görüşmeler öne çıkarken; Bakan Şimşek, "Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum" olarak söyledi. Ayrıca yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararı haftanın en önemli yurt içi gündemini oluşturuyor. Piyasa beklentisi ise, bankanın politika faizini 500 baz puan yukarı çekmesi.

7819 - 7897 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 12.17 iitbarıyla yüzde 0,85 yükselişle 7848 puanda bulundu. BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7900 ve 8000 seviyeleri direnç, 7800 ve 7700 puan destek konumunda bulunuyor.

Bankacılık endeksinde ise yükseliş yüzde 3'ü aştı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 3,43 ve yüzde 1,02 primli seyrediyor.

Düzeltme hareketi devam ediyor mu?

Batu Özdemir - Yatırım Finansman Menkul Değerler Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Kıdemli Uzman

BIST100 endeksi 11 Eylül’de başlattığı düzeltme hareketine devam ediyor. Küresel endekslerden son iki haftada negatif ayrışma görmemize karşın, küresel risk iştahındaki bozulma da endeksteki düzeltme hareketinde etkili olmakta. Haziran ve temmuz aylarında endeksin yaklaşık yüzde 45-50 primlendiği dönemde yabancının 1,9 milyar dolar kadar alış yaptığına şahit olduk. Sonraki 5 haftada ise, yabancı satışı 250 milyon dolar kadar gerçekleşti. Buna ek olarak gerileyen hacimle birlikte endekste yukarı eğilim de zayıfladı.

2022 yılı sonunu 7,1 F/K ile kapatan BIST100’de cari F/K düzeyi 7,2. Olası bir düzeltme fiyatlama olarak derin olmasa da teknik olarak 50 günlük ortalamaya kadar bir hareket makul görülebilir ki bu da yaklaşık yüzde 4-6 arasında bir orana karşılık geliyor. Bu tip düzeltmeleri olumlu ve sağlıklı bulduğumuzu belirtelim. Yatırım Finansman olarak model portföyümüzdeki şirketlerin yükseliş potansiyelini şu anki fiyatlardan yüzde 45 olarak hesaplıyoruz. Olası bir düzeltmenin bu potansiyeli de yukarı çekeceğinin altını çizebiliriz. Bu gelişmelere ek olarak model portföyümüz 2023 yılında yüzde 101,3 getiri sağlarken, BIST100’e göreceli getirisi yüzde 44,4 olarak gerçekleşti.