Borsada geçen hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada gündeme ve verilere odaklanırken, haftalık bazda yüzde 0,74 oranında değer kaybetti.

Bankacılık endeksi haftalık bazda yüzde 1,24 oranında değer kazanırken, sanayi endeksinde ise yüzde 1,51 oranında kayıp görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks yüzde 9,31 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 5,27 ile teknoloji oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 9,96 ile Margün Enerji (MAGEN) çekerken, ardından yüzde 9,44 ile Tekfen Holding (TKFEN) ve yüzde 8,52 ile Fenerbahçe (FENER) onu izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 11,25 ile CVK Maden (CVKMD) gelirken, yüzde 10,68 ile Astor Enerji (ASTOR) ve yüzde 9,17 düşüşle Kontrolmatik (KONTR) onu izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim geçen haftaya göre gerileyerek 461 milyar 751 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 44 milyar 34 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 32 milyar 463 milyon TL’lik kısmı Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde ve 32 milyar 463 milyonu da Akbank (AKBNK) hissesinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre sınırlı bir gerilemeyle 8 trilyon 659 milyar 927 milyon TL oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 541 milyar 800 milyon TL değerle haftayı tamamladı. 437 milyar 115 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) onun ardından geldi. 405 milyar 236 milyon TL piyasa değeriyle Koç Holding (KCHOL) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.