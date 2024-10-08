Çin hisse senedi piyasaları uzun tatilden güçlü ralliyle döndü

Çin hisse senedi piyasaları bir hafta süren tatilden güçlü bir ralli ile geri döndüler. Hisse senedi endeksleri uzun tatilin ardından günün ilk seansında iki yılın en yüksek seviyesine kadar çıktılar. Ancak Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun basın toplantısında güçlü mali teşvik haberinin gelmemesi sert kar realizasyonlarına yol açtı.

Hong Kong'da hisse senetleri yatırımcıların teşvik heyecanının bir kısmını geri çekmesiyle düşüşe geçti.

CSI300 açılışta yaşanan yüzde 10'luk sıçramanın ardından ilk seansı yüzde 5,98 artışla tamamladı. Şanghay Bileşik Endeksi 2021 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 3674,40 puana ulaşmasının ardından gelen satışlarla 3494,34 puana geriledi. Tatil öncesine göre %4,81 artıda.

BOC International (BOCI) müşterilerine gönderdiği bir notta, Çin'in boğa koşusunun erken bir aşamada olduğunu ve "şu anda uzun pozisyonlar oluşturmak için hala değerli bir pencere olduğunu" söyledi ve teknoloji hisseleri, inşaat malzemesi hisseleri ve tüketici oyunları önerdi.

BOCI stratejisti Xu Peidong, yeni politika açıklamalarının kar alımları nedeniyle bir düzeltmeye yol açabileceğini, ancak daha fazla ekonomik yavaşlama riskinin kontrol altına alınması nedeniyle "piyasanın muhtemelen iyimser kalacağını ve yükseleceğini" söyledi.

Natixis'ten Gary Ng, "Biraz kar alma olabilir. Duyarlılığın o kadar da farklı olduğunu düşünmüyorum. Bu aslında bir piyasanın günlerdir kapalı olması ve diğerinin işlem görmesiyle ilgili" değerlendirmesini yaptı.