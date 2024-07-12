İngiltere'de FTSE endekslerine girmesi beklenen 10 Türk şirketi

HSBC, FTSE endekslerinde yapılacak ve sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak gözden geçirmede, 10 Türk şirketinin endekslere ekleneceğini öngördü.

FTSE endekslerine 10 şirketin girmesi bekleniyor. Endekse girecek şirketler de şu şekilde oldu:

Anadolu Hayat, Yeni Gimat GYO, Milpa, Tetemat Gıda, Reysas GYO, Enerya Enerji, Çelebi Hava, Göltaş Çimento, Fenerbahçe ve Ral Yatırım Holding.

Endekslerde değişikliklerin 20 Eylül'de piyasa kapanışından sonra uygulamaya girmesi bekleniyor.

FTSE Global Hisse Senedi Endeksleri'nde çeyreksel değişiklikler yapılıyor. Bazı Türk hisseleri endekslere dahil edilirken, bazıları da dönemsel olarak çıkarılabiliyor.

Haziran ayında Agrotech ve Tab Gıda, Batı Ege GYO, MHR GYO, Meka Beton ve Tureks Turunç Madencilik dahil edilmişti.