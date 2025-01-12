İşin uzmanı açıkladı: 2025 yılı, borsa açısından önemli bir fırsat

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul, 2024 yılını kritik seviye olarak görülen 10 bin 250 puanın altında 9830 seviyesinden tamamlarken; yeni yılda da 10 bin puanın üzerinde tutunma denemelerini sürdürüyor.

Geride bıraktığımız yıla baktığımızda, borsa yatırımcısına yüzde 32 kazandırırken; enflasyonun altında kalarak yatırımcısına reel getiri sağlayamadı. Tarihi zirvesini 18 Temmuz 2024'te 11 bin 252 puana taşıyan Borsa İstanbul 100 endeksi (BIST 100), geçtiğimiz 12 ayın 7'inde yatırımcısına kazandırdı; 5'inde kaybettirdi. Endeks geçen yıl dolar bazlı olarak ise, yatırımcısına yaklaşık olarak yüzde 11 kazandırdı.

En çok yükselen sektör yüzde 93 ile sigorta

Borsa İstanbul’da 2024 yılında en çok yükselen sektör endeksi, yüzde 93 ile sigorta oldu. İkinci sırada yüzde 68 ile bankacılık yer alırken, üçüncü sırada yüzde 67 ile iletişim bulundu. Değer kaybeden tek sektör endeksi ise, yüzde 12 ile spor oldu.

En iyi getiri yüzde 575 ile Ufuk Yatırım’da

Tüm hisselere bakıldığında en iyi getiri performansına sahip hisse, yüzde 575 ile Ufuk Yatırım (UFUK) olurken, onu yüzde 466 ile Tureks Turizm (TUREX) ve yüzde 360 ile Sanifoam Sunger (SANFM) izledi. En çok değer kaybedenler ise, yüzde 83 ile Peker GYO (PEKGY), yüzde 56 ile Politeknik Metal (POLTK) ve yüzde 54 ile Aztek Teknoloji (AZTEK) oldu.

BIST 100 hisselerinde en çok kazandıran TAV Havalimanları

Borsa İstanbul'da hem işlem hacmi hem de piyasa değeri açısından en değerli 100 şirketin hisse senedi performansını gösteren BIST 100 endeksine dahil hisselerde, 2024 yılında en çok kazandıranlar sırasıyla yüzde 155 ile TAV Havalimanları (TAVHL), yüzde 135 ile MLP Sağlık (MPARK) ve yüzde 129 ile Enerya Enerji (ENERY) oldu. Endekste yıl boyunca en çok değer kaybedenlere bakıldığında, tüm hisselerde olduğu gibi PEKGY birinci sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 51 kayıpla Beşiktaş (BJKAS) ve üçüncü sırada yüzde 46 ile Hektaş (HEKTS) yer aldı.

Peki, Borsa İstanbul’da 2025 beklentileri neler? Allbatross Grup Stratejisti Volkan Dükkancık ile konuştuk.

Sizce, TCMB bir faiz indirim döngüsü mü başlattı, yoksa faiz indirimlerine ara mı verilecek?

Merkez Bankası’nın yılın sonunda yapmış olduğu faiz indirimini, ‘şahin’ olarak nitelemek mümkün. Çünkü Merkez Bankası bir yandan faizi indirirken, bir yandan da sıkı duruşunu koruyacağının mesajını net olarak verdi. Atılan bu adımı, Merkez Bankası'nın gevşeme yönünde attığı bir adımdan ziyade, mevcut sıkılığı korumak üzerine alınmış bir karar olarak okumak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Lakin 3 ay önceki yüzde 50'lik faiz seviyesiyle, mevcut durumdaki yüzde 50'lik faiz seviyesi aynı sıkılığı ifade etmiyor. 3 ay önce enflasyon yüzde 50'nin üzerindeyken, faizi yüzde 50 seviyesinde tutmanın yarattığı sıklıkla, enflasyon yüzde 45'lere gerilerken faizi yüzde 50 düzeyinde tutmanın ima ettiği sıkılık birbirinden farklı… Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Aslında Merkez Bankası'nın yaptığı bu hamleyi, enflasyondaki gerilemeye paralel olarak mevcut sıkılık düzeyini koruma yönünde değerlendirmek mümkün.

Özetle bu adım, enflasyonla mücadele noktasında yakalanan başarıdan ziyade, büyüme tarafında baş gösteren sıkıntıları bir ölçüde bertaraf etmek ve aynı zamanda enflasyonla mücadeleyi de sürdürmek üzerine kurgulanmış olarak okunuyor.

Merkez Bankası'nın önceden garanti edilmiş bir faiz indirim sürecine girdiğini düşünmüyorum. Ancak, enflasyon müsaade ettiği sürece her toplantıda gözden geçirme yaparak, aradaki reel faiz farkını koruyacak şekilde faiz indirimlerinin devam edeceğini de bekliyorum. Buradaki esas amacın, enflasyonla mücadeleye zarar vermeyecek şekilde ekonomik büyüme tarafını da düşünen hassas bir denge olduğunu dikkate almak gerekiyor.

Borsada nasıl bir 2025 bekliyorsunuz? Risk iştahı ne zaman yükselir?

2025'in ilk yarısının biraz daha zorlu geçeceği aşikâr. Bu süreci aslında bir geçiş dönemi olarak da değerlendirmek mümkün. 2024 yılının ana teması olan yüksek faiz ve yavaşlayan büyüme temasının yılın ilk çeyreğinde de devam edeceğini; ancak sonrasında yavaş yavaş faiz indirimlerinde ivmenin artmasıyla birlikte, düşen faiz ve canlanan büyüme temasına doğru evrileceğini düşünüyorum. Doğru bir zamanlamayla sektör ve şirket rotasyonları yapabilmesi durumunda, borsa açısından 2025 yılının önemli bir fırsat sunduğunu düşünüyorum.

2025 yılında borsada hangi sektör ve şirketler fırsat verebilir?

Yukarıda da bahsettiğim gibi 2025 yılının ilk çeyreğini bir geçiş dönemi olarak nitelemek mümkün. Yani hala görece yüksek faiz ve yavaşlayan büyüme temasının hakim olduğu bu süreçte, büyüme ve faiz hassasiyeti düşük sektörler ön planda kalmaya devam edecektir. 2024 yılında yıldızı olan iletişim, sigorta, gıda perakendecileri, sağlık ve banka sektörleri için 2025 yılının ilk çeyreği yine pozitif geçmeye aday. Yılın ikinci çeyreğiyle birlikte, gerilemeye devam eden faizlerin yarattığı büyümenin canlanacağı beklentisiyle, döngüsel sektörlere doğru yavaş yavaş rotasyonlar görmemiz mümkün. Bu noktada gayrimenkul yatırım ortaklığı, çimento, inşaat malzemeleri, otomotiv ve beyaz eşya gibi büyüme ve faiz hassasiyeti yüksek sektörlere de geçişlerin yaşandığını göreceğimizi düşünüyorum.

2025 yılında, doğru zamanlamayla bu sektörel rotasyonları yapabilecek yatırımcıların, yılın sonunda endeksin üzerinde getiri sağlayacağı kanaatindeyim.

2025'te hangi yatırım aracı gözde olur?

2025 yılı genel varlık dağılımı, aktif olarak takip edilmesi gereken bir yıl olacak. Yılın ilk yarısında, görece yüksek kalmaya devam edecek faize dayalı enstrümanların, portföylerde yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak yılın tamamına bakıldığında, doğru sektör ve şirketlerden seçilmiş ve zamanında yapılmış rotasyonlarla dengelenen bir hisse senedi portföyünün, yılın sonunda hem faiz hem de enflasyon üzerinde bir getiri sağlayacağı kanaatindeyiz.

Yatırımcı 2025 için nasıl bir strateji oluşturmalı; yeni yıl için portföy sepetinizi nasıl oranlarsınız?

Yukarıda bahsettiklerimi dikkate alarak, yılın ilk çeyreği için yüzde 40 sabit getirili enstrümanlar (ağırlık kısa vadeli tahviller olacak şekilde), yüzde 50 hisse senedi ve yüzde 10 da gram cinsinden altın, doğru bir portföy ihtiyacı olacaktır.

Yılın ikinci çeyreği ile birlikte, portföylerdeki hisse senedi oranının bir miktar daha arttırılabileceğini düşünüyoruz ve yılın ikinci yarısında hisse senedi ağırlığımızı yüzde 60-70 bandına kadar çıkarmayı planlıyoruz. Ancak bu noktada belirttiğimiz gibi, sektör ve şirket seçimi oldukça kritik bir konu olarak karşımıza kalmaya devam edecek.