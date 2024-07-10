Takas süresi kısalıyor: Avrupa, ABD'yi örnek alacak

Avrupa finans piyasaları, bir günlük uzlaşma döngüsüne geçme konusunda ABD örneğini takip etmeye hazır görünüyor.

Bloomberg News'un haberine göre Antonio Ocaña Alvarez, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu'nun menkul kıymet mutabakat sürelerinin iki günden bir güne indirilmesi için 2027'nin dördüncü çeyreği, 2028'in ilk çeyreği veya 2028'in dördüncü çeyreğini potansiyel hedefler olarak belirlediğini söyledi.

Halka açık bir oturumda yapılan bir ankette, katılımcıların yaklaşık %70'i geçişin 2027 yılında gerçekleşmesini istedi.

Avrupa, karmaşık piyasa altyapısını hızlandırmak için uzun bir yasama süreciyle karşı karşıya. ABD, Kanada ve diğerleri Mayıs ayı sonunda T+1 olarak bilinen sisteme geçtiler ve AB'nin mali düzenleme şefi Mairead McGuinness, "sorunun artık olup olmayacağı değil, nasıl ve ne zaman olacağı" olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu'nda bir politika yetkilisi olan Sebastijan Hrovatin de "2027 yılının 4. çeyreği gerçekçi" dedi. Hrovatin, şimdilik siyasi düzeyde bir karar alınmadığını, ancak arka planda yetkililerin T+1'e geçişle ilgili teknik engeller üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Hrovatin, "Komisyon ilerlemeye karar verirse, hemen işe koyulabiliriz" ifadelerini kullandı.