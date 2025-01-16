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TCMB'den iki TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 1 trilyon 30 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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TCMB'den iki TL depo alım ihalesi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) , 23 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 2 milyar 50 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı 47,49 maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,5 olarak ilan edildi.

Bankanın 17 Ocak vadeli 1 trilyon 30 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 979 milyar 305 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,48, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.

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