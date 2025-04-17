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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 10.192,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 1,3 düşüşle 10.252,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da azalışını sürdürerek 10.142,00 puana indi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 10.192,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının derinleşebileceğine yönelik endişelerin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.150 ve 10.050 seviyelerinin destek, 10.350 ve 10.450 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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