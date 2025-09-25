  1. Ekonomim
Yabancı yatırımcıdan 586 milyon dolarlık alım

Yabancı yatırımcı, 19 Eylül haftasında net 178 milyon dolarlık tahvil ve 407,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Haber Merkezi
Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 407,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Eylül haftasında net 178 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 407,6 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 500 bin dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Eylül haftasında 30 milyar 963,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Eylül haftasında 33 milyar 736,8 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 75 milyon dolardan 15 milyar 160,6 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 665,5 milyon dolardan 664,7 milyon dolara indi.

Merkez Bankası rezervleri yeniden yükselişe geçtiMerkez Bankası rezervleri yeniden yükselişe geçtiEkonomi

 

 

