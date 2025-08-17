  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (17 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (17 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 17 Ağustos 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (17 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 17 Ağustos 2025 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.413,65 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.233,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.466,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 28.777,02 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.800,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 72.163,24 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.336,30 dolar

Yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri...Yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri...Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans
Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Ağustos dolar - Euro fiyatları)
New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası karışık seyirle açıldı
Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Ağustos dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)
15 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları
New York borsası sürpriz gelen verinin ardında düşüşte
New York borsası sürpriz gelen verinin ardında düşüşte
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
15 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları

Altın Haberleri

15 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Ağustos dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Ağustos dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Ağustos dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Ağustos dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım