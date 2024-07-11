Dolar ve euro ABD enflasyonunu bekliyor!

ING, Euro Bölgesi takviminin sakin olması ve Fransa'da seçimlerin parlamentonun askıda kalmasıyla sonuçlanmasından bu yana önemli bir gelişme yaşanmaması, Euro’nun 15:30’da açıklanacak olan enflasyon verileri de dahil olmak üzere ABD'deki gelişmeler tarafından yönlendirileceğini belirtti.

ING analisti Francesco Pesole, "Fransız-Alman 10 yıllık tahvil getirisi farkı 65 baz puan civarında dengeleniyor ve piyasalar siyasi tıkanıklık konusunda sabırsızlanabileceği için yeniden genişleme riski görmeye devam ederken, bu haftanın geri kalanında odak noktasının ABD makro gelişmelerine kayması bekleniyor" dedi.

Pesole, ABD enflasyon verilerinin beklenenden biraz daha düşük gelmesiyle doların gevşeyebileceğini ve euronun şu anda 1,0838 dolardan 1,0900 dolara yükselebileceğini öngördü.

Doların gözü enflasyonda!

MUFG Bank yayınladığı yatırımcı notunda, ABD haziran ayı enflasyon verilerinin ABD dolarını önemli ölçüde etkileyebileceğini bildirdi.

MUFG Bank analisti Lee Hardman, enflasyon verilerinin bu yıl doların performansı üzerinde "önemli bir etkisi" olduğunu belirtti.

"Aylık %0,2 veya çekirdek enflasyon için %0,3'lük bir veri, Federal Rezerv'in Eylül toplantısında faiz oranlarını düşürmeye başlama yolunda ilerlemesini sağlayacaktır" ifadelerini kullanan Hardman, bunun ilk çeyrekte aylık ortalama %0,4 olan çekirdek enflasyonun ikinci çeyrekte gevşemesi anlamına geleceğini de belirtti.