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Döviz kurlarında Kapalıçarşı-bankalararası makas yeniden açıldı

Bankalararası piyasa ve Kapalıçarşı arasında döviz alış-satış kurları seviyelerinde makas yeniden açıldı. Fiyat farkı, son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
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Döviz kurlarında Kapalıçarşı-bankalararası makas yeniden açıldı
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Dövize yönelik talep yeniden artarken, TCMB’den KKM’den çıkışın bu artışa neden olduğu yönündeki açıklama izlendi. Bloomberg’in dünkü haberinde Goldman ve Barclays ekonomistleri ise döviz talebindeki artışa yönelik uyarılarda bulunmuştu.

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Dövize yönelik talepteki artışta önemli gösterge de bankalararası piyasa ile Kapalıçarşı makası olurken, fiyatlarda farkın yeniden açıldığı görüldü.

Bloomberg'in derlediği verilere göre, 21 Ağustos’ta bankalararası piyasada dolar/TL 33,88 seviyesinden günü tamamlarken, Kapalıçarşı'da aynı dakikalarda fiyatlar 34,10 seviyesinde oluştu. Dolar/TL'de bankalararası-Kapalıçarşı makası 22 kuruşa yükselirken, iki fiyat arasındaki fark 9 Nisan'da 23 kuruş seviyesine çıkmıştı.

Geçmiş yıllarda kur atakları, TCMB düzenlemeleri, seçim süreçleri dönemlerinde de Kapalıçarşı’da fiziki talebin arttığı görülürken hem bankalararası fiyat farkı hem de alış-satış farkları oluşarak 1 liranın üzerine çıkan farklar izlenmişti.

Bankalararası piyasada dolar/TL 33,93 seviyelerinde hareket ederken, Kapalıçarşı'da alış kurunun 34,10 seviyelerine çıktığı görülüyor. 

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