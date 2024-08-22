Döviz kurlarında Kapalıçarşı-bankalararası makas yeniden açıldı

Dövize yönelik talep yeniden artarken, TCMB’den KKM’den çıkışın bu artışa neden olduğu yönündeki açıklama izlendi. Bloomberg’in dünkü haberinde Goldman ve Barclays ekonomistleri ise döviz talebindeki artışa yönelik uyarılarda bulunmuştu.

Dövize yönelik talepteki artışta önemli gösterge de bankalararası piyasa ile Kapalıçarşı makası olurken, fiyatlarda farkın yeniden açıldığı görüldü.

Bloomberg'in derlediği verilere göre, 21 Ağustos’ta bankalararası piyasada dolar/TL 33,88 seviyesinden günü tamamlarken, Kapalıçarşı'da aynı dakikalarda fiyatlar 34,10 seviyesinde oluştu. Dolar/TL'de bankalararası-Kapalıçarşı makası 22 kuruşa yükselirken, iki fiyat arasındaki fark 9 Nisan'da 23 kuruş seviyesine çıkmıştı.

Geçmiş yıllarda kur atakları, TCMB düzenlemeleri, seçim süreçleri dönemlerinde de Kapalıçarşı’da fiziki talebin arttığı görülürken hem bankalararası fiyat farkı hem de alış-satış farkları oluşarak 1 liranın üzerine çıkan farklar izlenmişti.

Bankalararası piyasada dolar/TL 33,93 seviyelerinde hareket ederken, Kapalıçarşı'da alış kurunun 34,10 seviyelerine çıktığı görülüyor.