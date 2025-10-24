Dolarda yükseliş sürüyor! Zirve tazeledi: 42 TL'yi aştı

  1. Ekonomim
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 24 Ekim 2025 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,0570 seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL, bankalararası piyasada yeni zirvesini gördü. TL karşısında dolar 42,1036 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üstünde 42,0550'den tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.25 itibarıyla yatay seyirle 42,0570 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 48,8590, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 56,0740 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar endeksi de önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 99,1 seviyesinde seyretti.

ABD-Çin ilişkileri izleniyor

ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliklerle dolar endeksinde yükseliş eğilimi görülüyor.

Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla küresel ticaret dengeleri açısından önem taşıyan ABD-Çin görüşmesinin doğrulanması piyasalarda pozitif bir hava oluşturdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in açıklamalarına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Güney Kore ve Japonya liderleriyle yapacağı temasları kapsayan Asya turuna çıkacak. ABD Başkanı Trump, 26 Ekim'de Malezya'ya gidecek ve burada Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleriyle çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin, dünya genelinde ise imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

