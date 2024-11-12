  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 12 Kasım 2024 Salı gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 12 Kasım 2024 Salı gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:14 itibarıyla 34,3479 (alış) 34,3612'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,6120 TL seviyelerinde seyrediyor.

Bakanlık listeyi paylaştı: Müşterilere döner yerine sakatat yedirmişler! İşte yeni ifşa listesi...Bakanlık listeyi paylaştı: Müşterilere döner yerine sakatat yedirmişler! İşte yeni ifşa listesi...Gündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Hazırlıklara başlandı: Yeni sigorta sistemi mi geliyor? İşte ayrıntılar...Hazırlıklara başlandı: Yeni sigorta sistemi mi geliyor? İşte ayrıntılar...Gündem
Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem

 

Finans
Küresel piyasalar karışık seyrederken, yurt içinde ödemeler dengesi izlenecek
Küresel piyasalar karışık seyrederken, yurt içinde ödemeler dengesi izlenecek
Dolarda yön neresi? İşte kritik seviye
Dolarda yön neresi? İşte kritik seviye
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)
12 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...
Euro, dolar karşısında 6,5 ayın en düşüğünde
Euro, dolar karşısında 6,5 ayın en düşüğünde
Hazine, iki ihaleyle 55,36 milyar TL borçlandı
Hazine, iki ihaleyle 55,36 milyar TL borçlandı
Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar haftaya nasıl başladı?
Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar Haberleri

Dolar haftaya nasıl başladı?
12 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...

Finans Haberleri

12 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

Yatırım Haberleri

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım euro