  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 16 Ekim 2025 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 16 Ekim 2025 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 41,8221 (alış) 41,8608'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,9532 TL seviyelerinde seyrediyor.

Benzine indirim gelecek: İşte 16 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek: İşte 16 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve sis geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve sis geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Altın fiyatlarında yeni zirve! 16 Ekim 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?Altın fiyatlarında yeni zirve! 16 Ekim 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?Finans

 

Finans
Altın fiyatlarında yeni zirve! 16 Ekim 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarında yeni zirve! İşte güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın fiyatları durdurulamıyor! Yeni rekor geldi: İşte 15 Ekim 2025 güncel fiyatlar
Altın fiyatları durdurulamıyor! Yeni rekor geldi: İşte güncel fiyatlar
Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın fiyatlarında yeni rekor! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatlarında yeni rekor! 14 Ekim güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın fiyatlarında yeni zirve! İşte güncel altın satış fiyatları

Finans Haberleri

Altın fiyatlarında yeni zirve! İşte güncel altın satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım