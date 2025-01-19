  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 19 Ocak 2025 Pazar gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 19 Ocak 2025 Pazar gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:12 itibarıyla 35,4118 (alış) 35,5594'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,5618 TL seviyelerinde seyrediyor.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 19 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 19 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)
19 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...
Hazine’den 3 ihale ve altın ürünleri ihracı
Hazine’den 3 ihale ve altın ürünleri ihracı
Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (17 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)
17 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
19 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...

Finans Haberleri

19 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...
17 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...

Yatırım Haberleri

17 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım