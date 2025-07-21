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Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Temmuz 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 40,3970 seviyesinden işlem görüyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 21 Temmuz 2025 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
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Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Temmuz 2025 dolar - Euro fiyatları)
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Dolar fiyatları, bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 40,3970'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 47,0540'tan ve sterlin/TL de yüzde 0,2 kazançla 54,3300'dan satılıyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 40,3950'den tamamlamıştı.

Dolar endeksi düşüşte

Dolar endeksi de yüzde 0,1 azalışla 98,4 seviyesinde bulunuyor. ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle varlık fiyatlarında dalgalanmalar görülüyor. ABD'nin çeşitli ülkelerle karşılıklılık esaslı tarifelerinin yürürlüğe gireceği 1 Ağustos tarihi yaklaşılırken, tarifelere ilişkin belirsizliklerin devam etmesi küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini belirtti.

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