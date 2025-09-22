  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 22 Eylül 2025 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 22 Eylül 2025 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 41,3841 (alış) 41,3903'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,6075 TL seviyelerinde seyrediyor.

Bir bölgede sıcaklıklar artacak, rüzgar etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleriBir bölgede sıcaklıklar artacak, rüzgar etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleriGündem
AFAD duyurdu: Balıkesir'de sabaha karşı korkutan depremAFAD duyurdu: Balıkesir'de sabaha karşı korkutan depremGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (22 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (22 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (22 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)
22 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (21 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)
21 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları
Türk Eximbank’tan 5 yıllık dolar tahvil ihracında getiri revizesi
Türk Eximbank’tan 5 yıllık dolar tahvil ihracında getiri revizesi
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
22 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları

Finans Haberleri

22 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım