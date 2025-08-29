  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 29 Ağustos 2025 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 29 Ağustos 2025 Cuma gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 41,1429 (alış) 41,1497'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 47,9856 TL seviyelerinde seyrediyor.

Motorine zam gelecek: İşte 29 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam gelecek: İşte 29 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: İç kesimlerde sıcaklık artacak, kuzeyde yağış etkili olacak! İşte tahminler...Meteoroloji açıkladı: İç kesimlerde sıcaklık artacak, kuzeyde yağış etkili olacak! İşte tahminler...Gündem
Gram altında yeni zirve görüldü: 29 Ağustos 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Gram altında yeni zirve görüldü: 29 Ağustos 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Finans

 

Finans
Gram altında yeni zirve görüldü: 29 Ağustos 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Gram altında yeni zirve görüldü: İşte 29 Ağustos güncel satış fiyatları
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Vatandaşın tahvil iştahı arttı
Vatandaşın tahvil iştahı arttı
Küresel piyasalarda gözler ABD büyüme verisinde
Küresel piyasalarda gözler ABD büyüme verisinde
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Ağustos dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Ağustos dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Ağustos dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Ağustos dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Ağustos dolar - Euro fiyatları)
Gram altında yeni zirve görüldü: İşte 29 Ağustos güncel satış fiyatları

Yatırım Haberleri

Gram altında yeni zirve görüldü: İşte 29 Ağustos güncel satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro yatırım finans