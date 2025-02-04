  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 4 Şubat 2025 Salı gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 4 Şubat 2025 Salı gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:18 itibarıyla 36,0038 (alış) 36,0191'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,1929 TL seviyelerinde seyrediyor.

Fay hattı haritası yenilendi! Evinizin altından fay geçiyor mu? İşte tehlikedeki bölgeler...Fay hattı haritası yenilendi! Evinizin altından fay geçiyor mu? İşte tehlikedeki bölgeler...Gündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İstanbul'a kar geliyor! Hava sıcaklıkları 4 ila 10 derece arasında azalacakİstanbul'a kar geliyor! Hava sıcaklıkları 4 ila 10 derece arasında azalacakGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (4 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (4 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (4 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)
4 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları...
Trump'ın gümrük tarifeleri otomobil hisselerini vurdu
Trump'ın gümrük tarifeleri otomobil hisselerini vurdu
Küresel piyasalarda Trump depremi
Küresel piyasalarda Trump depremi
Asya borsaları Trump tarifeleri sonrası negatif
Asya borsaları Trump tarifeleri sonrası negatif
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar tarihinde ilk kez 36 TL'yi aştı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)
3 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları...
Dolar tarihinde ilk kez 36 TL'yi aştı

Dolar Haberleri

Dolar tarihinde ilk kez 36 TL'yi aştı
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
4 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları...

Finans Haberleri

4 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları...
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım