Euro zirveye göz kırptı: Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Küresel piyasalara bu yıl damga vuran ABD’nin ticaret tarifeleri, dolar endeksini de (DXY) zayıflatarak, son yılların en düşük seviyelerine gerilemesine sebep olmuştu.

Son haftalarda ise ABD’den gelen zayıf istihdam verileri “daha fazla faiz indirimi” tahminlerini yükseltirken, bu beklentiler dolar endeksi üzerindeki baskıyı artırdı.

Bu yıla 108,48 seviyesinden başlayan dolar endeksi, dünkü işlemlerde 96,55’e kadar geriledi. Bu, aynı zamanda 1 Temmuz işlemlerinden bu yana en düşük seviyeye de işaret etti ve dolar endeksi son 3,5 yılın en dip seviyelerine yaklaştı.

EUR/USD 4 yılın zirvesinde

Dolar endeksi, ABD para biriminin; Sterlin, Euro, Yen, Kanada doları, İsveç Kronu ve İsviçre frangına karşı değerini ölçüyor. Endeksteki gerileme, diğer para birimlerinin değer kazanması anlamına geliyor.

Bu anlamda en büyük ikinci rezerv para birimi konumunda bulunan euroda da dikkat çeken hareketler yaşanıyor. DXY’de yaşanan düşüşe paralel olarak EUR/USD paritesi 1,1878 ile son 4 yılın en yüksek seviyesini test etti.

İç piyasada dolar - Euro

Bu arada küresel piyasalardaki hareketler iç piyasaya da yansıyor. Euro 49,09 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Sabah saatlerinde Euroda 49,00 TL’ye yakın denge arayışı devam ediyor.

Dolar ise 41,31 TL’ye yakın stabil görünümünü koruyor. Hafta başında 41,38 TL’yi test eden dolar, dün en düşük 41,19 TL seviyesini görmüştü.

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 17 Eylül 2025 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 41,2826 (alış) 41,3341'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 49,0846 TL seviyelerinde seyrediyor.