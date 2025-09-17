  1. Ekonomim
Fed kararı öncesinde altın fiyatları düşüşte (17 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 17 Eylül 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
Fed kararı öncesinde altın fiyatları düşüşte (17 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)
Altın fiyatları, salı günü ulaştığı rekor seviyenin ardından yeni günde hafif geriledi.

Spot altın, yüzde 0,2 düşüşle ons başına 3 bin 681,23 dolara gerilerken, salı günü 3 bin 702,95
dolar ile tüm zamanların zirvesini görmüştü. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,2 düşüşle 3
bin 718,90 dolara geriledi.

Fiyatlar ne durumda?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 17 Eylül 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.889,59 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.214,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 16.438,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 32.727,04 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 32.726,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 82.068,56 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.682,04 dolar

