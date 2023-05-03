Fed, faizi 25 puan artırdı

ABD Merkez Bankası Fed, federal fonlama faizini 25 baz puan artışla yüzde 5,00-5,25 aralığına çıkarttı. Oy birliği ile alınan karar, son 16 yılın en yüksek faizi olarak kayıtlara geçti.



Fed faiz artırımlarının durdurulmasına kapıyı açık bıraktı.

Fed'den yapılan açıklama şu şekilde:

* Ek politika güçlendirmenin uygun olup olmadığını belirleyeceğiz, bugüne kadarki sıkılaştırmayı, politika gecikmelerini ve diğer gelişmeleri dikkate alacağız.

* İstihdam kazanımları güçlü, enflasyon yüksek olmaya devam ediyor.

* Bilançoyu planlandığı gibi azaltmaya devam edeceğiz.

* Ek politika sıkılaştırmasının ne ölçüde uygun olabileceğini belirlerken, bugüne kadarki sıkılaştırmayı, politika gecikmelerini ve diğer gelişmeleri dikkate alacağız.

* Daha sıkı kredi şartlarının ekonomi üzerinde baskı yaratması büyük olasılık.

Piyasalar hareketlendi

Karar öncesi 2 bin 24 seviyelerinde olan ons altın, 2 bin 36 seviyelerine çıktı. Düne göre yüzde 0,60 artış gösterdi.



1,04 olan Euro/dolar paritesi 1,07 seviyesine yükseldi. Bitcoin ise 28 bin 570 seviyelerinde yatay seyretti.

Bir sonraki faiz kararı 14 Haziran tarihinde alınacak.