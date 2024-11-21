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Goldman Sachs, 2025’te borsalardan umutlu

Goldman Sachs CEO'su Solomon gelecek yıl sermaye piyasalarının güçlü olacağını düşünüyor.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs, 2025’te borsalardan umutlu
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Goldman Sachs CEO'su David Solomon, enflasyonun düşmesi ve yeni bir yönetimin göreve gelmeye hazırlanmasıyla birlikte olumlu tahminler dalgasına katılarak sermaye piyasalarının 2025 yılında daha güçlü olmasını beklediğini söyledi.

Solomon, Trump yönetiminin düzenleme düzeyini azaltacağına dair bir inanç olduğunu ve piyasaların yeni hükümetin büyüme yanlısı olacağı fikrine yanıt verdiğini söyledi.

Birçok şirket yöneticisi ve yatırımcı, Başkan seçilen Trump'ın selefine kıyasla şirket birleşmelerine karşı daha yumuşak bir yaklaşım benimseyeceği beklentisiyle 2025 yılında şirket anlaşmalarında bir artış olacağını tahmin ediyor.

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