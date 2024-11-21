‘Kriz Kahini’ Roubini, Trump’tan koruyan yatırım fonunu piyasaya sürdü

2008 krizini önceden tahmin etmesiyle tanınan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, ekonomik çalkantılara karşı geliştirdiği öngörülerini Wall Street’e taşıyarak, Atlas America Fonu (USAF) adında yeni bir borsa yatırım fonu başlattı.

CNBC-e'nin aktardığına göre, bu fon, özellikle Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemi senaryolarında ortaya çıkabilecek tehditlere karşı yatırımcılara koruma sunmayı hedefliyor.

Roubini’nin fonu, yatırım dünyasında sıkça kullanılan hisse senetleri ve tahviller arasındaki geleneksel 60/40 oranının gelecekteki yatırımcılar için yetersiz kalacağını savunuyor. Bunun yerine, USAF enflasyondan korunan Hazine bonoları, altın, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve gıda emtialarına yatırım yaparak fiyat istikrarsızlığına karşı dirençli bir portföy sunuyor

Trump’ın politikaları ve riskler

Bloomberg’e açıklamalarda bulunan Roubini, Trump’ın başkanlık döneminde uyguladığı korumacı ticaret politikalarının bile piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini belirtti. Trump, yeni dönemde Çin ürünlerine %60’a kadar varan oranlarda kapsamlı tarifeler getireceğini vaat ediyor. Bu tür bir politika, ABD ekonomisinde artan volatiliteye ve daha karmaşık bir yatırım ortamına yol açabilir.

Roubini, Trump’ın politikalarının yalnızca ekonomik durgunluğa değil, daha kötü bir senaryo olarak görülen durgun enflasyona (stagflasyon) da zemin hazırlayabileceğini ifade etti. Böyle bir durumda, ticaret tarifeleri ve göç kısıtlamaları büyümeyi yavaşlatırken, fiyat artışlarını hızlandırabilir. Bu risklere karşı USAF, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirerek Hazine piyasasına bir alternatif sunmayı amaçlıyor.

Roubini’ye göre, enflasyonun faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi ve tahvil getirilerini artırması halinde hükümet borçlanma araçları yatırımcılar için cazibesini kaybedebilir. Bu durum, yatırımcıları daha geniş yelpazede savunmacı stratejiler benimsemeye zorlayabilir.

Fonun özellikleri ve performans beklentisi

Roubini, Financial Times’a verdiği bir röportajda, USAF’ın hem ekonomik büyüme dönemlerinde hem de kriz zamanlarında istikrarlı bir performans sergileyeceğini öngördü. Geriye dönük test sonuçlarına göre fonun, sabit getirili yatırım araçlarından daha iyi performans gösterdiği ve hisse senetlerine kıyasla daha az oynaklık içerdiği belirtildi.

Atlas Capital Team tarafından oluşturulan bu fon, 75 baz puanlık bir gider oranına sahip olacak. Bu oran, fonun yönetim maliyetlerini karşılarken aynı zamanda rekabetçi bir yatırım aracı sunmayı hedefliyor.

Daha geniş bir vizyon

Roubini, USAF fonunu yalnızca enflasyona karşı bir koruma mekanizması olarak değil, aynı zamanda ABD yatırımlarını stratejik önceliklere yönlendiren bir araç olarak tanıttı. Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada, ABD altyapısının yeniden inşasına, gıda güvenliğinin sağlanmasına ve yeşil metallerin yerel üretimine yönelik yatırımların önemine dikkat çekti.

Bazı analistlere göre bu kapsamlı strateji, hem yaklaşan enflasyonist tehditlere karşı bir koruma kalkanı hem de ABD’nin ekonomik altyapısını güçlendirme çabası olarak şekilleniyor.