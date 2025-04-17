Türkiye'nin elinde bulunan ABD tahvili 20 milyar doları aştı

Türkiye, 2024 yılında hız kazanan ABD Hazine tahvili alımlarını 2025’in ilk aylarında da sürdürerek, elindeki tahvil stoğunu 20 milyar doların üzerine taşıdı.

ForInvest Haber'in, ABD Hazine Bakanlığı'nın yayımladığı resmi verilerden derlediği bilgilere göre, Türkiye 2025 Şubat ayında 2 milyar 262 milyon dolarlık ABD Hazine tahvili alımı gerçekleştirdi. Ocak ayında yapılan 5 milyar 358 milyon dolarlık yatırımla birlikte, yılın ilk iki ayındaki toplam alım tutarı 7 milyar 620 milyon dolara ulaştı.

Geçen yılın zirvesi ekimde görüldü

2024 yılında tahvil alımlarını hızlandıran Türkiye, ekim ayında gerçekleştirdiği 5,67 milyar dolarlık işlemle tek seferde en yüksek aylık alımını yapmıştı. Geçen yıl toplamda 10,7 milyar dolarlık tahvil alımı gerçekleştiren Türkiye'nin elindeki ABD Hazine tahvili stoku yılı 12 milyar 851 milyon dolar seviyesinde kapatmıştı.

Toplam tutar 20,4 milyar dolara çıktı

2025 yılının ilk iki ayındaki güçlü alımlarla birlikte Türkiye'nin elindeki tahvil miktarı 20 milyar 471 milyon dolara yükseldi. Bu portföyün 12 milyar 841 milyon doları uzun vadeli, 7 milyar 630 milyon doları ise kısa vadeli tahvillerden oluşuyor.