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ABD'li dev bankadan Bitcoin kararı: İzin verilecek

ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, müşterilerin Bitcoin satın almasına izin vereceklerini söyledi. Dimon, müşterilerin satın alacakları Bitcoinler için saklama hizmeti sunmayacaklarını, bu alımları müşteriler için beyanlara koyacaklarını vurguladı.

Haber Merkezi
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ABD'li dev bankadan Bitcoin kararı: İzin verilecek
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JPMorgan Chase müşterilerinin Bitcoin satın almasına izin verecek. CEO Jamie Dimon, bankanın yıllık yatırımcı gününde yaptığı konuşmada, "Satın almanıza izin vereceğiz" dedi.

Dimon, müşterilerin satın alacakları Bitcoinler için saklama hizmeti sunmayacaklarını, bu alımları müşteriler için beyanlara koyacaklarını vurguladı.

Bu karar, özellikle Dimon'ın dijital para birimini ve kripto piyasasını genel olarak eleştirme geçmişi nedeniyle ABD'nin en büyük bankası için kayda değer bir adımdır ve Bitcoin'in ana akım yatırımlara girişinin en son işareti.

Ağustos ayından bu yana Morgan Stanley, finansal danışmanlarının uygun müşterilere bazı spot Bitcoin borsa yatırım fonları sunmasına izin verdi.

Dimon, "seks ticareti, terörizm" ile birlikte kara para aklama ve mülkiyeti çevreleyen netlik eksikliği gibi sorunları vurgulayarak, Bitcoin hakkındaki kişisel görüşünün değişmediğini açıkça belirtti.

Dimon, "Sigara içmemeniz gerektiğini düşünüyorum ama sigara içme hakkınızı savunuyorum. Bitcoin satın alma hakkınızı savunuyorum" diye konuştu.

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