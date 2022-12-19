“Acil Durum Sigorta Fonu’nu 1 milyar dolara çıkardık”

Berfin ÇİPA

Kripto para piyasaları aynen hisse senedi piyasalarının emekleme dönemindeki gibi spekülasyonlarla büyüyor. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan alım-satım platformlarının batışının, Bitcoin’in uzun süren bir ayı piyasasından bir türlü çıkamamasının da etkisiyle spekülasyonlar da çoğalmaya başladı. EKONOMİ Gazetesi olarak dünyanın en büyük merkezi kripto alım-satım platformu olan Binance’in Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ile hem spekülasyonları hem piyasalardaki son durumu hem de ekosistemde yaptıkları yeni yatırımları konuştuk.

Binance, Binance Labs ile 3 yıldır ekosistemin gelişmesine katkı sağlıyor. Binance Labs, 5 kıtada, 25 ülkede 180’in üzerinde projeyi destekliyor. “Kurulan sistem ile yalnızca projeye seçmiyor aynı zamanda ekosistem için insan kaynağı yetişmesine katkı sunmak istiyoruz” diyen Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez; “Bugüne kadar kripto paraların en çok kullanıldığı ülkelerde, bu araçların da daha hızlı yükseleceğine inanıyoruz. Binance Labs olarak, Haziran ayında 500 milyon dolarlık yeni Web3 ve blockchain fonunu duyurmuştuk. Bu fonla, üç farklı aşamadaki girişimlere -kuluçka, erken aşama ve ileri aşama büyüme- yatırım yapılması amaçlanıyor. Türkiye’de Web3 ve kripto sektörü başta olmak üzere finansal geleceğin teknolojilerini geniş kitlelere tanıtmak istiyoruz. Sektör lideri olarak, bu konuda toplumun daha da bilinçlendirilmesi ve gelişimi için adımlar atmayı çok önemsiyoruz” dedi.

"Üniversitelerle iş birliği yapmaya başladık"

Blockchain teknolojisine dair farkındalığı artırmak için rotayı üniversitelere çevirdiklerini ifade eden Dönmez; “Dünyanın lider blockchain ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısı olarak, son dönemde blockchain alanında farkındalığı artırmak ve finansal okuryazarlığı yaymak adına, Türkiye’deki üniversitelerle işbirliği yapmaya başladık. Bu anlamda sık sık üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek blockchain, Web3, kripto para sektörü, NFT ve Metaverse kavramlarını anlatıyoruz. Kripto ve blockchainde okuryazarlığı artırarak, yetişmiş insan kaynağı yaratabilmek ve ekosistemimizin sağlayacağı faydaları anlatabilmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Zaten üniversite iş birliklerini de bu yüzden çok önemsiyor; 'finansal özgürlük' yaklaşımımızla yatırım stratejimizi geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

"Türkiye dünyaya ilham verecek projeler üretebilir"

Son zamanlarda “blokzincir teknolojisi eşittir kripto para” ezberi yavaş yavaş kırılmaya başlandı. Ülkeler de artık blokzincir teknolojisinin geleceğine ve getirdiği avantajları kabul etme yolunda. Dönmez, Türkiye’nin blokzincir teknolojisi kullanımındaki gelecek vizyonuna dair umutlu olduklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı; “Türkiye’nin önce kendi bölgesinde bir blockchain merkezine dönüşebileceğine; sonra da dünyaya ilham verecek projelere imza atacağına yürekten inanıyoruz”

Fed faiz artırım hızını yavaşlattı

Kripto para piyasaları makroekonomik dengelerden birinci dereceden etkilenmeye başladığı bir sürece girdi. Fed faiz kararı kripto para yatırımcılarının takip ettikleri öncelikli gündem maddesi haline geldi. Fed’in aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımına imza atarak faiz artırım hızını yavaşlatmasının piyasaları nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu. Dönmez; “Bitcoin Fed kararı öncesi 18 bin 300 dolar bandındaydı. Böylece Bitcoin yaklaşık bir ay sonra yeniden 18 bin dolar bandına adım atmış oldu. Fed kararının ardından gelen açıklamalarla birlikte bu tablo değişerek Bitcoin 17 bin 500 bandında karşılık buldu. Ethereum ise karar öncesi yüzde 1.70 oranında yükselişle 1343 dolar seviyesinde hareket ederken, kararın ardından 1320 seviyesine geldi. Finansal piyasaları etkileyen çok sayıda unsur var. Kişilerin yatırım kararlarından önce mutlaka kendi risk yönetimlerini ve kendi değerlendirmelerini yapmaları gerekiyor” dedi.

“Bu sancılı zamanlar büyümemize yardımcı oluyor”

Binance cüzdanlarından yüklü miktarda varlık çekilmesi, sosyal medyada kripto para borsasına dair çeşitli iddiaların dolaşmasına neden oldu. “Kara para aklama” veya “Binance çöküyor” iddialarına ilişkin Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez’in açıklaması ise şu şekilde; “Binance kurulduğu ilk günden bu yana kullanıcı odaklı bir vizyonla başlattığı paranın özgürlüğü yaklaşımını sürekli geliştirmek için çalışıyor. Binance çok güçlü bir finansal yapıya sahip. Kullanıcılarımız yaptığımız işin tam merkezinde yer alıyor. Bu yüzden de onlar için en gelişmiş güvenlik kontrollerini, veri gizlilik protokol ve kontrollerini tüm Binance ekosisteminde ciddiyetle hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda Binance’in kullanıcılarının güvenliğini sağlamak adına devreye aldığı Kullanıcılar için Güvenlik Varlık Fonu (SAFU) son derece önemli. SAFU’nun büyüklüğünü 1 milyar dolara çıkardık. SAFU, kullanıcılarımızı olağanüstü durumlarda korumak için 2018’de oluşturduğumuz acil durum sigorta fonu işlevini üstleniyor. Son birkaç gündür ortaya atılan iddialar hakkında en güncel açıklamayı kurucumuz ve CEO’muz CZ yaptı. Kendisinin de belirttiği üzere; kullanıcılar her gün farklı nedenlerden dolayı para yatırma ya da para çekme işlemi yapabiliyor. Bunlar daha önce de yaşandı. CZ, merkezi kripto platformlarında belli aralıklarla 'stres testi çekimleri' yapılmasının aslında iyi bir fikir olduğunu düşündüğünü de belirtti. CZ’nin sosyal medya postunda da paylaştığı gibi bu tür zamanlar sancılı geçse de büyümemize yardımcı oluyor. İlk günden bu yana bu tür zorlukları aşmak için inşa etmeye devam etmeyi öğrendik. Birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Binance güçlü finansal yapısıyla kullanıcı odaklı çalışmalarına geçmişte olduğu gibi bundan sonra da devam edecek”