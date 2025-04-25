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Artan risk iştahı Bitcoin fiyatını yükseltti

ABD ve diğer ülkeler arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin riskli varlıklara yönelik iştahı artırmasıyla Bitcoin yükselişe geçti.

Haber Merkezi
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Artan risk iştahı Bitcoin fiyatını yükseltti
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ABD Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin Çinli mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini söylemesi, Hazine Bakanı Bessent ABD ve Güney Kore'nin önümüzdeki hafta kadar erken bir tarihte bir ticaret anlaşmasına varabileceğini ifade etmesi kripto paralara da destek verdi.

Hargreaves Lansdown analisti Matt Britzman, “Yatırım dünyası Beyaz Saray'dan çıkan her kelimeye tutunmaya geri döndü, ancak tarifeler konusunda böylesine kafa karıştırıcı ve genellikle çelişkili bir duruşla, gerçekten garanti edebileceğimiz tek şey dalgalanma” dedi.

Bitcoin yüzde 1’lik artışla 94.445 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

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