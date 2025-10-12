Binance kara gecenin mağdurlarına tazminat ödeneceğini açıkladı!

Binance verilerine göre USDE, BNSOL ve WBETH tokenlerinde ciddi depeg (fiyatın sabitinden ayrılması) vakaları meydana geldi. 1 dolara sabit olması gereken USDE fiyatı 0.6567 dolara kadar gerilerken, SOL fiyatına endeksli BNSOL 34,9 dolara ve ETH fiyatına endeksli WBETH 430,65 dolara düştü. Olayın ardından Binance’ten resmi bir açıklama geldi.

72 saat içinde ödeme yapılacak

Şirketin 'USDE, BNSOL ve WBETH Fiyat Sabitlemesi ve Risk Kontrolü İyileştirmeleri' başlıklı duyurusunda, olaydan etkilenen tüm Vadeli İşlem (Futures), Marj (Margin) ve Kredi (Loan) kullanıcılarına 72 saat içinde ödeme yapılacağı belirtildi. Açıklamada, “Binance olayı incelemiş ve etkilenen tüm kullanıcıların hesaplarına tazminatları otomatik olarak dağıtacaktır” ifadeleri yer aldı.

Tazminat planı: Likidasyon fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki fark ödenecek

Binance’in açıkladığı plana göre, 10 Ekim 2025 saat 21.36–22.16 (UTC) arasında fiyat sabitlemesinin (depeg) bozulmasından etkilenen USDE, BNSOL ve WBETH sahipleri tazminat alacak.

Bu kullanıcılar, oluşan likidasyon ücretleriyle birlikte, 11 Ekim 2025 saat 00.00 (UTC) itibarıyla geçerli piyasa fiyatı ile likidasyon fiyatı arasındaki fark kadar ödeme alacak. Şirket ayrıca, belirtilen zaman aralığı dışında benzer mağduriyet yaşayan kullanıcıların da durumu “olay bazında” incelenmek üzere Binance müşteri desteğine başvurabileceğini bildirdi.

Risk kontrol sistemi yenileniyor

Binance, benzer bir sorunun tekrar yaşanmaması için risk yönetim sistemlerinde iyileştirmeye gittiğini duyurdu. Buna göre:

BNSOL, WBETH ve USDE token’larının geri alım fiyatı, ilgili fiyat endeksi ağırlıklarına eklenecek. USDE endeks kuralına minimum fiyat eşiği getirilecek.

Risk kontrol parametreleri, piyasa koşullarına göre daha sık gözden geçirilecek.

Şirket, bu adımların “fiyat istikrarını güçlendirmeyi ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçladığını” belirtti.

Kullanıcılarına uyarıda bulundu

Binance, açıklamasında kripto piyasasının doğası gereği yüksek oynaklığa sahip olduğunu hatırlatarak kullanıcılarına uyarıda bulundu:

“Kripto piyasası dalgalı olabilir. Tüm işlemler risk içerir. Kullanıcılarımıza yalnızca kendi imkanları dahilinde, sorumlu bir şekilde işlem yapmalarını tavsiye ederiz.”