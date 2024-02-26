Bitci CEO'su Yeygün: Kullanıcı dostu bir regülasyon bekliyoruz

Türkiye'de kripto para piyasasının sınırlarının yasal olarak belirlenmesi, sektörde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Kripto paralar için regülasyon süreci hız kazanırken, bu konuda yapılan görüşmeler kripto para piyasasının sınırlarının yasal olarak belirlenmesi için son virajın yaklaştığını ortaya koyuyor.

Konuya ilişkin konuşan Bitci CEO’su Ahmet Onur Yeygün, kullanıcı dostu bir regülasyon beklediğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Regülasyon konusu kripto paraların hayatımıza girdiği ilk günden bu yana ekosistemin gündeminde yer alıyor. Bugün geldiğimiz noktada, muhtemelen birkaç ay içerisinde ülkemizde yasal düzenlemelerin uygulamaya geçtiğini göreceğiz. Özellikle yasal düzenlemelerin hazırlanma sürecinde kamu kurumlarımızın sektörle fikir alışverişi yapma noktasında aktif rol aldıklarını söyleyebiliriz. Bu durumun başta yatırımcılar ve kullanıcılar olmak üzere sektörün paydaşlarını koruma açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekleşmesini beklediğimiz regülasyonlarla birlikte hem bizi hem de kripto para alım satımına aracı olan her bir kurumu bir dizi kural seti bekliyor. Bunun en büyük nedeninin Türkiye’de yapılacak regülasyonların ana amacının piyasada yer alan kullanıcılara güvenli bir alan sunmak olduğunu düşünüyorum."

“Oldukça kapsamlı bir regülasyon bekliyoruz”

Yeygün ayrıca, "Öte yandan oldukça kapsamlı bir regülasyon bekliyoruz. Yasal düzenlemeler, projelerin arzından kripto paraların alım satımına ve transferine kadar sektörün neredeyse tamamını içerisine alacak şekilde oluşturulacaktır. Bu da ilk etapta sektörün gelişiminin yavaşlayacağına yönelik beklentilere neden olsa da işin biraz olumlu taraflarına bakmakta fayda var. Bu hamlelerle sektörün güvenilirlik açısından bir adım daha öteye gideceğini söyleyebiliriz. Güvenilirliğin artması da uzun vadede daha fazla yatırımcı ve kullanıcının piyasaya dahil olmasına katkı sağlayacaktır. Sürece bakıldığında ülkemizdeki kripto para regülasyonlarının ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak şekillendiğini söylemek mümkün. Kripto para regülasyonları ülkemiz için olumlu bir etki yaratarak sektörün daha sağlam bir temel üzerine inşa edilmesini sağlayacak. Yapılacak düzenlemeler kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsalarının, SPK tarafından finans şirketi olarak nitelendirilmesini bekliyoruz. Bu bağlamda SPK tarafından onaylanan ve denetlenen bir finans şirketi olarak, kullanıcılara daha güvenilir bir çerçeve çizeceğimizi ve bununla birlikte daha fazla yatırımcının kripto paralara yönelmesini bekliyorum" dedi.

“Regülasyonlar kısıtlayıcı değil, kullanıcıyı koruyacak şekilde hazırlanıyor”

"Özellikle Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı borsalar için de bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz" şeklinde konuşan Yeygün sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Burada yapılacak düzenlemenin global borsalarda devam eden fakat Türk borsalarında kabul görmeyen kaldıraçlı işlemlerin pazarlama faaliyetlerini sınırlandıracak nitelikte olacağını söyleyebiliriz. Genel itibarıyla regülasyonların kısıtlayıcı değil, kullanıcıyı koruyacak şekilde oluşturulacağını görüyoruz.

Tüm bunların yanında yapılacak düzenlemeler arasında bir sigorta fonu oluşturulması da beklentilerimiz arasında yer alıyor. Bu sigorta fonu, yaşanabilecek olası bir kapanma durumunda son kullanıcının yatırımlarını güvence altına almak için önemli bir adım niteliği taşıyor. Kripto para borsalarının oluşturacağı havuza belirli bir sermaye yatırılması ve yaşanabilecek olumsuz durumlarda kullanıcıların belli ölçüde güvence altına alınması planlanıyor.

Özetle; regülasyonların, kripto para piyasasının sınırlarının yasal olarak belirlenmesi için yapılan çalışmaların sektöre güven ve istikrar getireceğini, yerli borsalar için avantajlar sağlayacağını düşünüyorum. Bu düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin kripto para ekosisteminde daha sağlam bir konuma yerleşmesini ve yatırımcıların daha güvenli bir biçimde kripto para borsalarına yatırım yapmasını bekliyorum.”